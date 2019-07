"1984"- Schauspiel nach George Orwells Roman

Neusäß : Stadthalle |

Regie: JOHANNES PFEIFER, a.gon-Ensemble unter der Leitung von STEFAN ZIMMERMANN



Das Abo-E startet mit dem a.gon-Theater, das uns zum Auftakt der letzten Saison begeisterte mit dem Aufstieg und Fall der LEHMAN BROTHERS.



Diesmal formt a.gon auf gleichbleibend hohem Niveau ein packendes Theaterstück, hochwertig besetzt mit JACQUES BREUER und MARCUS WIDMANN über das hochbrisante Thema der totalen Überwachung. GEORGE ORWELL goss es bereits 1948 in die Form seines Romans „1984“, der weltberühmt wurde. Orwells legendäres „Big Brother is watching You“, konzipiert als Utopie im Staat Ozeanien eröffnete 1984 einen Blick in eine weite Ferne. Noch 1984 bestand kaum Anlass zur Sorge, 35 Jahre später gewinnt Orwells Vision von der totalen Überwachung mit der digitalen Revolution erschreckende Aktualität. Man stelle sich vor, eine Diktatur übernähme die Kontrolle über alle im Internet gesammelten Daten und erstellte daraus Persönlichkeits- bzw. Gefährdungsprofile… Russland beschreitet aktuell diesen Weg. Nur vom Staat zensierte Daten sollen in russische Netze gelangen. Auch China wandelte auf ähnlichen Spuren.



1984 überwacht im Staat Ozeanien die Einheitspartei alles und jeden rund um die Uhr, zum Wohle und zur Sicherheit aller Bürger. Winston Smith verfälscht im „Ministerium für Wahrheit“, die Geschichtsschreibung, verkauft alternative Fakten als Wahrheit. Dann beginnt er selbständig zu denken, verliebt sich in die Kollegin Julia. Beide nehmen Kontakt zum Widerstand im Untergrund auf. Aber die Gedankenpolizei ist ihnen schon auf der Spur… Big Brother is watching you, nur in Ozeanien?