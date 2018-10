Nochmals 3x2 Freikarten für das Konzert der Augsburger Domsingknaben in der Stadthalle Neusäß zu gewinnen!

setzen im November dem 30-jährigen Jubiläum der Stadt Neusäß die Krone auf. Dazu wartet der Chor in seinem Konzert "Musica, die ganz liebliche Kunst" mit einer großen stilistischen Bandbreite auf.Ihr könnt die Domsingknaben amerleben. Wir verlosen dafür nochmal. Klickt bis zum 5. November 2018 auf "Mitmachen", um euer Glück zu versuchen. Die Gewinner werden per interner Nachricht hier auf myheimat informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.), um an der Verlosung teilzunehmen. Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Chor gibt es unter www.myheimat.de/2934082 und unter www.myheimat.de/2943595