myheimat Täfertingen: DIE SCHMUTTER IN KLEINEN HÄPPCHEN

Der erste Abschnitt reicht von Schlipsheim bis Hainhofen. Dort gibt es keinen Fußweg und man kann diesen Bereich nur direkt am Ufer und deshalb nur in den kühleren Jahreszeiten ohne landwirtschaftliche Vegetation und bei trockenem Boden begehen. Man ist dort meist alleine unterwegs und findet stets schöne Fotomotive, vor allem mit dem Schlipsheimer Kirchenhügel als Hintergrund.Der zweite Abschnitt vom Hainhofer Badsteg zum Wehr bei der Firma Hauser in Ottmarshausen entwickelt sich mehr und mehr zur "Problemzone". Der Bewuchs am Ufer macht nahe bei Hainhofen einen teilweise verwilderten Eindruck und spätestens im Dreieck aus Altwasser, Lohwald und Firma Hauser befindet man sich unversehens auf einer wahren "Hundepiste", wo sich auf wenigen hundert Metern soviel nicht angeleinte Vierbeiner außer Reichweite ihrer leider oft überforderten Besitzer austoben, daß man sich hier in der "Rushhour" nur ungern aufhält, obwohl der Pfad auf bei feuchtem Wetter gut begehbar ist.Der nächste Kilometer zwischen Ottmarshausen und Hammel ist für Spaziergänge kaum geeignet. Die Schmutter teilt sich am kleinen Wehr in den eigentlichen Fluß, der durch das Firmengelände des Gewerbeparks fließt und in den Mühlbach. Fluß und Bach unterqueren die Hauptstraße nach Neusäß und weiter nördlich den Weldenradweg. Wanderungen an den Ufern sind bis zum Sägewerk in Hammel nur sehr eingeschränkt möglich.Der vierte Abschnitt vom Fuß des Hammlerbergs bis zur Gailenbacher Mühle ist für Fototouren hingegen einer der schönsten. Es gibt keinen Weg an den kurvigen Ufern und man ist weitgehend alleine. Jogger und Hundebesitzer nutzen meist den befestigten Weg von Täfertingen in Richtung Loderberg. Dieser langezogene bewaldete Hügel im Westen und die Täfertinger Pfarrkirche im Osten bilden dekorative Kulissen im Hintergrund. Hier ein paar Impressionen von diesem sehr idyllischen Teil der Schmutter.