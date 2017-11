3x2 Freikarten für Monika Drasch in Neusäß zu gewinnen

Mit ihremkommtamin dieIhr Markenzeichen: Grüne Geige und rote Haare - wenn ihr Monika Drasch live erleben möchtet, nehmt an unserem Gewinnspiel teil! Wir verlosenKlickt dafür bis zum 4. Dezember 2017 auf „Mitmachen“. Die Gewinner werden am 5. Dezember hier auf myheimat per interner Nachricht informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Weitere Infos bekommt ihr hier , um an der Verlosung teilzunehmen! Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.