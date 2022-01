Dieter Jäntges und Mike Winter verstärken NOVAMEDIATRAIN

Mit Bekanntmachung auf der Homepage (Dezember 2021) kann das Unternehmen zwei erfahrene Gesichter aus der Küchen- und Heimeinrichtungsbranche im freiberuflichen Netzwerk für sich gewinnen. NOVAMEDIATRAIN arbeitet bereits seit Jahren im Rahmen eines kooperativen Netzwerkes mit bekannten Experten der Branche zusammen und gehört heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Ausbildung und Qualifizierung von Küchenfachberatern, Küchenfachverkäufern und Küchenplanern in der Küchen- und Heimeinrichtungsbranche geht. Um der steigenden Nachfrage im Geschäftsjahr 2022 gerecht zu werden, wird mit personeller Verstärkung das Plattformangebot erweitert, modernisiert und offensiver vermarktet.Dieter Jäntges, auch tätig für andere Unternehmen der Bau- und Möbelbranche, übernimmt weiterführende Aufgaben im Bereich Entwicklung und als Fachtrainer.Mike Winter, freier Autor und Marketingkoordinator, übernimmt wichtige Aufgaben im Rahmen der Marketingkoordination und digitalen Vermarktung mit Online-Marketing-Aktivitäten.Die NOVAMEDIATRAIN GmbH bildet online oder remote Anfänger und Quereinsteiger zu versierten Küchenfachverkäufer:innen und Verkaufsprofis aus. Die NOVAMEDIATRAIN GmbH mit Sitz in München – vormals Train-MediaLab – beschäftigt sich seit 2008 mit Blended Learning-Konzepten im Rahmen der Ausbildung und Weiterbildung von Küchenfachberatern, Küchenfachverkäufern und Küchenplanern. Heute bietet das Unternehmen selbst reine Online-Fernkurse mit Remote-Betreuung über zertifizierte Fach- und E-Trainer an und berät bekannte Unternehmen der Küchen- und Heimeinrichtungsbranche in Blended-Learning- oder reinen E-Learning-Konzepten.