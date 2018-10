Christkindlmarkt 2018 Bayern: Ein Überblick über die schönsten Anlaufstellen

Bald zieht wieder der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein durch die Luft! Die schönste Zeit des Jahres 2018 ist zum Greifen nah und vor allem in Bayern wimmelt es nur von Weihnachtsmärkten. Die schönsten Christkindlmärkte 2018 in dem größten Bundesland Deutschlands sind hier aufgelistet! Wann und wo der Christkindlmarkt stattfindet, erfahrt ihr hier.

Gerade in Bayern ist der Rummel um Christkindlmärkte riesengroß. Bayerische Spezialitäten werden mit verschneiten Verkaufsständen kombiniert und so besuchen in der Weihnachtszeit Menschen aus ganz Deutschland jedes Jahr gerne diese Märkte. Lebkuchen und gebrannte Mandeln essen und sich die Hände an einer heißen Glühwein-Tasse wärmen: Es gibt viele Gründe sich auf November und Dezember zu freuen- besonders in Bayern, denn da gibt es viele schöne Weihnachtsmärkte . Wer also ein Christkindlmarkt besuchen möchte, ist hier richtig.Regensburger Christkindlmarkt: 23.11 bis 23.12.218Altstadt, D.-Martin-Luther-Str.1Schloss Eyrichshof Weihnachtsmarkt: 2.11. bis 4.11.2018SchlossgeländeBad Tölzer Christkindlmarkt: 23.11. bis 24.12.2018MarktstraßeChristkindlmarkt in Mittenwald: 13.12. bis 16.12.2018Dammkarstr. 3Altötting Christkindlmarkt: 24.11 bis 16.12.2018KapellplatzChristkindlmarkt am Marienplatz: 27.11. bis 24.12.2018MarienplatzRottacher Advent: 01.12. bis 02.12. 2018Kuranlage am SeeWeihnachtlicher Schlossmarkt: 01.12 bis 02.12.2018SchlossplatzRothenburger Reiterlesmarkt: 30.11. bis 23.12.2018Marktplatz 2Nürnberger Christkindlesmarkt: 30.11. bis 2.12.2018Hauptmarkt 18Augsburger Christkindlesmarkt: 26.11. bis 24.12.2018Rathausplatz 1 Hier finden Sie mehr Informationen.