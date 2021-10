Von der US amerikanischen Band Eagles kennt man den einen Song - Hotel California, aber es gibt noch viel mehr tolle SOngs, Ausdruck, Kraft und Harmonie und Instrumentenbeherrschung - und Coolness wie Sau und wie Socke !Gebt Euch die Musik dieser Bande !ACH, und die Haare haben sie auch schöööön !Musikbegeistere Maaritgüße an jeden der das gerne möchte ;-)Hidden Bonus Track - https://www.youtube.com/watch?v=v9lZ2MEx8oU Enjoy ! Have Fun ! ein echtes Sahneschnittchen, l a c h !