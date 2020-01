STIMMEN DER BERGE

Ich hatte das grosse Vergnügen,Schlagerkonzerte,Aufführungen der Heiligen Nacht mit einem wunderbaren Erzähler Benjamin Grund und den anderen 4 Jungs,die das ganze instrumental und natürlich mit ihren Stimmen so verdammt (man möge mir diesen Ausdruck in diesem Zusammenhang verzeihen) gut begleitet haben, da kann man nur erahnen, dass die Jungs noch viel mehr zu bieten haben.Und eine ganz andere Art ihres Könnens haben sie uns dann in Begleitung von Schwester Teresa im Januar präsentiert, mit grossartigen Texten und eben der musikalischen Virtuosität eines Thomas A.Gruber,der das ganze inszeniert hat und uns mit seiner ganz eigenen Stimme und natürlich seinen Mitstreitern verzaubert hat.Jeder aber auch wirklich jeder,der diese "Boygroup"aus Bayern noch nicht live erlebt hat,wird sich Zeit seines Lebens fragen warum nichtAm 6.3.2020 erscheint die neue CD der, wie sie sich immer selbst scherzhaft bei Konzerten bezeichnen "5 schönsten Männer Bayerns" und wir sind sehr gespannt und können es kaum erwarten sie bald wieder live zu sehenEin nicht zu unterschätzender Effekt kommt ebenfalls noch dazuDiese 5 bezaubernden Jungs kümmern sich rührend um ihre Fans was nicht verwunderlich ist, weil sie alle ein Schmankerl für die Augen sind und man höre und staune absolute Symphathieträger sindDarum frage ich mich immer wiederund das geht der ganzen Fangemeinde soFERNSEHBOSSE wo seid ihr,wie könnt Ihr an so einer Formation der Spitzenklasse was musikalische Vielseitigkeit und Können anbetrifft vorbeigehenWir Fans tun das mit Sicherheit nicht weil da eine Liebe fürs Leben entstanden ist und wie heisst das so schönBöse Menschen haben keine Lieder und darum freue ich mich auf das neue Jahr mit viel Musik und wunderbaren Freundschaften die durch die Musik entstanden sind