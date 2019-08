Ösi Topmodel Macher kommt nach München!

2016 der Modelbranche den Rücken gekehrt hat, reißen die Gerüchte wegen einem Comeback nicht ab. Mehrere österreichische und deutsche Medien spekulieren, dass der Erfinder von "Österreichs Nächstes Topmodel" an einem Comeback arbeitet. Jetzt gibt der ehemalige Chef der Agentur Jademodels den Gerüchten Nahrung: Gegenüberbestätigt der mittlerweile 36-jährige jetzt tatsächlich das „da etwas geplant ist“. Auf genaue Details wolle er sich noch nicht festlegen, aber zusammen mit ein paar Partnern arbeite er an einem Projekt das mit der Modelbranche verknüpft sein wird.Es wäre ein spektakuläres Comeback, denn trotz seines jungen Alters sind die Erfolge des Modelmachers beachtlich. Er betreute internationale Topmodels wie Aleksandra Zdero, Marina Djordjevic, Melanie Kogler, Anicca Egger, Julia Ganster, Astou Maraszto, Andreas Bichler, Selina Dulz, Angelina Stolz und viele andere über Jahre, verhalf ihnen zu Buchungen in den großen Modemetropolen, zu Jobs mit Brands wie Dior, Louis Vuitton, Wolfgang Joop, Amani, Versace, Ellie Tahari oder Philipp Plein.Gegenüberbestätigte Wachta nicht nur seine Aussagen, er gab außerdem an im September einige Kontakte von früher und potenzielle neue Partner in München treffen zu wollen. Zuvor allerdings stünde ein Urlaub in Kroatien am Programm.