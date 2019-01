Bayern: Die besten Umzüge an Fasching 2019

Auch in Bayern wird Fasching seit einiger Zeit ganz groß gefeiert. Dabei erwarten uns wider spektakuläre Faschingsumzüge, die man sich nicht entgehen lassen kann.

München

Faschingsumzug in der Fußgängerzone: 3. Februar, 13:13 Uhr

Nürnberg:

Fastnachtszug: 03. März, 13:00 Uhr

Kinderfaschingszug: 04. März, 13:00 Uhr

Würzburg

Faschingszug: 03. März, 11:55 Uhr

Landsberg

Landsberg Gaudiwurm: 28. Februar

Meringer Faschingsumzug: 11. Februar, 14:00 Uhr

Im März geht es wieder rund! Denn auch in Bayern wird Fasching sehr stark gefeiert. Egal ob in München, Nürnberg oder Landsberg - die Städte locken wieder mit tollen Umzügen und weiteren spaßigen Veranstaltungen. Dabei kann man sehr schnell mal den Überblick verlieren, wann eigentlich, welcher Umzug beginnt. Denn nicht jede Stadt bietet am Rosenmontag einen Faschingsumzug an. Manche starten nämlich schon früher! Hier findet ihr eine kleine Übersicht, die euch vorab die wichtigsten Infos liefert.