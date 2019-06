München : Kunstforum HMP |

Noch bis 15.Juli 2019 stellt die Künstlerin Barbara Süßmeier am Kunstforum HMP der Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben am Hans-Mielich-Platz aus.

Am 22.7.19 um 11 Uhr folgt die Instalation der Mittelschule an der Cincinnatistr. am Kunstforum

Mehr: www.mehrplatzzumleben.de