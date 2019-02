Spaziergang um den Hexenteich Menden am Sonntag, 24.02.2019

Oesberner Weg, 58706 Menden,10.30 UhrSeit längerer Zeit war ich heute bei strahlendem Sonnenschein am Hexenteich Menden und habe einen Rundgang um ihn gemacht. Herrlich.Ein besonderes Augenmerk galt heute einer Skulptur vom Künstler Mile Prerad. Aus einer 200 Jahre alten und gut eine Tonne schweren Eiche erschuf er 2018 ein „turtelndes Spatzenpärchen“ für den neuen Liebesweg am Hexenteich. Die Spatzen sollen den vorhandenen Skulpturenpark „Integration“ bereichern, den Prerad in den 1990er Jahren schuf.Die Option für eine weitere Skulptur ergab sich durch die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing der WSG Menden. Mit der Idee sei deren Mitarbeiterin Melanie Kersting auf ihn zugekommen. Seit einiger Zeit arbeitet das Stadtmarketing bekanntlich an der Gestaltung eines Liebesweges, der nur deshalb noch nicht eröffnet ist, weil Orkantief „Friederike“ die geplante Wegstrecke mit umgestürzten Bäumen pflasterte.Viel Spaß beim Schauen!