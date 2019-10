Oesberner Weg, 58706 Menden,13.30 UhrHeute habe ich mich nach langer Zeit zum Hexenteich in Menden aufgemacht. Schnell ist er von meinem Zuhause aus erreichbar und liegt im Wald. Eine Wasserschildkröte - gar nicht so klein - lagam Uferrand in der Sonne. So nahe ist mir bis jetzt noch keine gekommen.Viel Spaß beim Schauen der Bilder.