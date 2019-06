Spaziergang um den Hexenteich Menden am Samstag, 01.06.2019

Oesberner Weg, 58706 Menden,13.30 UhrSeit längerer Zeit war ich heute bei strahlendem Sonnenschein am Hexenteich Menden und habe einen Rundgang um ihn gemacht. Herrlich.Meine Runde war fast beendet, kam mir ein Elternpaar mit Kind und einer großen Tüte mit Brot entgegen. Ich habe sie angesprochen, dass das Füttern mitWeißbrot für Enten nicht gut sei. Wenn die Enten trinken, quillt das Brot auf und liegt schwer im Magen. Sie finden genug zu fressen im Teich. Ob mein Hinweis Früchte getragen hat?Im Netz habe ich dieses Hinweisschild gefunden. Abgebildet war eine Ente und darunter folgender Text:Eine kurze Erklärung. So ein Schild auf zu stellen wäre nicht schlecht - nicht nur am Hexenteich Menden.