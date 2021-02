Oesberner Weg 11, 58708 Menden (Sauerland)Die Sonne schien und lud zu einem Spaziergang rund um das geschlossene Waldrestaurant in Menden ein.Meinen Wagen stellte ich bei der Freizeitanlage "Almterassen" (Minigolf und Pit-Pat) ab, und los ging es den Berg hinauf, vorbei an der Rückseite des ehemaligen Waldrestaurants, weiter an der Tennisanlage des Tennisclub Rodenberg-Menden e. V., um dann auf den Hexenteich Menden zuzulaufen. Vorher konnte ich bis dahin noch viele Setzlinge bestaunen.