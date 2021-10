Beim Spaziergang dieser Tage, kreutzte in flinken Bewegungen eine schwarze Raupe meinen Weg. Erst zu Hause am PC erkannte ich die vielen weißen Pünktchen und konnte so in meinem schlauen Büchlein nachsehen, um welche Art es sich hier handelt - nämlich die Raupe des Tagpfauenauge.