Tag der offenen Tür in der Ruhrakademie in Schwerte am Samstag, 29.06.2019

Am Samstag, dem 29.06.2019, öffneten sich um 13.00 Uhr auf Schloss „Haus Ruhr“ die Tore für Menschen, die sich für ein Studium interessieren oder das Schloss besichtigen möchten oder schon mal immer einmal vorbeischauen wollten.Die Ruhrakademie ist eine private Bildungseinrichtung in Schwerte, an der Kommunikationsdesign, Kunst, Fotografie, Illustration, Filmschauspiel und Filmregie studiert werden kann.An diesem Tag gab es die Gelegenheit, sich Arbeiten aus dem Unterricht an zu sehen, mit Studierenden und Dozenten zu sprechen und einen Blick in Räumlichkeiten, Ateliers und Werkstätten zu werfen.Ein Grillstand, ein Getränkestand und eine Cafeteria standen den Besuchern zur Verfügung. Die Tische auf dem Schlosshof unter der ältesten Kastanie Nordrhein-Westfalens luden zum Verweilen ein. Nachdem ich mich gestärkt hatte, bin ich durch die Werkstätten und Ateliers geschlendert und habe mir verschiedene Ausstellungen angesehen, z. B. Arbeiten aus dem Fachbereich „Bildende Kunst“, Arbeiten aus dem Fach „Aktzeichnen“, Arbeiten aus dem Fach „ConceptArt“, Arbeiten aus dem Fachbereich „Fotografie.Studierende der Fachbereiche „Illustration und Kunst“ präsentierten eine Bandbreite an Arbeiten aus unterschiedlichen Semestern. Zahlreiche Originale, Kunstdrucke, selbstgestaltete Aufkleber oder Buttons sowie Anhänger wurden gezeigt und konnten sogar erworben werden.Es gab eine Gesprächsrunde mit Akademieleiter Prof. Jürgen Störr, der für Fragen zur Verfügung stand, Filmvorführungen, Live-Vorführungen aus dem Bereich „Filmschauspiel“ usw.Viel Spaß beim Schauen der Bilder!@Sabine Schlücking