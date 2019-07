Mord im Teufelsturm

Der Tatort ist voller grusliger Geschichten

und Blut soll in der Vergangenheit auch reichlich geflossen sein. Also ein perfekter Ort um für einen riesigen Mordsabend mit szenischer Lesung und Weinprobe zu sorgen. Die Mendener Autoren Astrid & Frank Kallweit werden am, imaus ihrem Buch "MordsAbgang" anschaulich ihre darin vorkommenden Geschichten erzählen. An diesem Abend wir reichlich fiktives Blut fließen und die Wahrheit im Wein gesucht. Die Autoren spenden ihre Gage an diesem Abend für einen guten Zweck!Das Betreten des Tatortes kostet (Eintritt)unter Museumsteam Teufelsturm, Heike Hempelmann, heikehempelmann@t-online.de oder mobil 0160 97 29 79 79.