Mendener Schaubühne - Tratsch im Treppenhaus am Samstag, dem 12.01.2019

Am Ziegelbrand 18, 58706 MendenHier eine kurze Zusammenfassung:Es ist wirklich nicht einfach, in direkter Nähe von Frau Boldt zu wohnen, denn sie wacht über das Treppenhaus. Deshalb entgeht ihr nichts. So bleibt es ihr nicht lange verborgen, dass Frau Knoop ein Zimmer untervermietet hat, was laut Mietvertrag strengstens verboten ist. Flugs wird der Hausmeister und die anderen Nachbarn, vor allem Steuerinspektor a. D. Brunner, informiert. Frau Boldt erreicht zwar zunächst, dass sich Alle empören, doch die junge Untermieterin verdreht den älteren Herren gewaltig den Kopf. Aber auch Herr Brunner hat seinen Neffen ein leeres Zimmer zur Verfügung gestellt – auf derselben Etage der jungen Untermieterin von Frau Knoop. Durch Frau Boldts ständige Tratscherei kommt es zu etlichen Verwirrungen und peinlichen Begegnungen.Nun möchte ich alle Mitwirkenden vorstellen:Meta Boldt - Petra WagnerEwald Brummer - Rudolf MaierHanne Knoop - Reni RetzlaffMarkus Brummer - Holger BernsmannSilke Seefeldt - Elli MidderhoffBernhard Tramsen - Stefan AlbertsHerr Seefeldt - Ralph LübbenjansSouffleuse: - Brigitte KostorzLicht: - Rainer KönigTon: - Jochen HohmannRequisite: - Heiko KümperMaske: - Rita CanzlerRegie: - Marie Neuhaus-SchwermannMusik: - Stefan AlbertsNoch vier Mal wird das Stück aufgeführt.Karten sind in der Buchhandlung Daub erhältlich oder können per Email an karten@mendener-schaubuehne.de oder unter Tel. 0176/28529755 reserviert werden. Tickets, Fotos und weitere Informationen auch unter www.mendener-schaubühne.de. Ein Direktkauf an der Abendkasse ist ab eine Stunde vor Vorstellungsbeginn möglich.Samstag 26.01.19, 20.00 UhrSonntag 27.01.19,Samstag 9.02.19, 20.00 UhrSonntag 10.02.19,@ Sabine Schlücking