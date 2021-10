Mendener Amateurtheater e. V. – M.A.T. – „Der Vorname“ hat am 16.10.2021 Premiere!

Telefon: 02373/9195591Am 14.10.2021 war ich bei der Generalprobe dabei.Geplant ist ein gemütlicher Abend unter Freundenk bei Pierre und seiner Frau Elisabeth in einer Pariser Wohnung. Eingeladen sind Elisabeths Bruder Vincent und seine schwangere Frau Anna, außerdem noch Claude Gatignol, seit Kindertagen ein Freund der Familie. Vincent ist ein ausgesprochener Selbstdarsteller, der keine Gelegenheit auslässt, zu provozieren. Er enthüllt den Freunden den geplanten Vornamen seines noch ungeborenen Sohnes: Adolphe. Es entbrennt eine intensive Debatte um die Frage, ob dies angesichts der Gräueltaten Hitlers ein erlaubter oder verbotener Vorname ist. Dies ist zwar nur eine von mehreren hitzigen Diskussionen dieses Abends, jedoch mit der Folge, dass das Treffen völlig aus dem Ruder läuft. Die Jugendfreunde Pierre und Vincent geraten in die Stimmung, sich Wahrheiten an den Kopf zu werfen, die man dem familiären Frieden zuliebe bisher verschwiegen hatte. Am Ende jedoch sind es nicht die beiden Alphatiere Vincent und Pierre, die für einen äußerst überraschenden Fortgang sorgen, sondern es ist Claude, der, zuvor von den Freunden der Homosexualität bezichtigt, offenbart, dass er seit einiger Zeit eine Liebesbeziehung unterhält. Wer ist diese Person?Bleibt es bei dem Vornamen „Adolphe“ bei dem ungeborenenSohn?Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, gibt es nur einen Weg – Richtig! – Schaut bei einer der Aufführungen von „Der Vorname“ vorbei! Es lohnt sich.