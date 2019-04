Ein MORDSAbgang

findet “Zur Langen Nacht der Kulturen“ am 30.April 2019 ab16:30 Uhr mit Astrid und Frank Kallweit eine Buchvorstellung, BLUTROT –WEINSINNING – SPANNEND, in der Fachwerkgalerie Max bei Margit und JürgenThulfaut-Löcke in der Färbergasse 6 in Menden statt. Neue Wasserspeier riskiereneine Dicke Lippe, Bilder tauchen in ungewöhnliche Farben und die Metallskulpturenvon Alfred Baum stehen REGLOS Spalier, damit ist für einen spannenden Abendgesorgt.