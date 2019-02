Halinger Dorftheater 2019 - Premiere auf der Wilhelmshöhe "Baby wider Willen" am Freitag, 15.02.2019

Schwitter Weg 29, 58706 MendenEs war wieder ein vergnügter Abend bei der Premiere des neuen Stücks „Baby wider Willen“ vom Halinger Dorftheater.Die Regie hat mal wieder einen echten Knaller auf die Bühne gebracht. Helga Kraft ist übrigens dazu gekommen. Das Textbuch bestand aus 52 Seiten; es gab viel zu lernen, aber die Schauspieler haben es wieder einmal geschafft. Krankheitsbedingt fiel während der Proben leider Ullrich Krowinus aus, weshalb Klaus Bartke seine Rolle übernahm. Apropos Rollen:Die Rollen waren perfekt besetzt: Bürgermeister Jans Uwe Flegel (Reinhold Wilmes) und seine Ehefrau Iris Mareike Flegel (Meike Graefen), des Bürgermeisters Mutter Angela Flegel (Dietlind Graefen), Sonja, die Sekretärin des Bürgermeisters (Linda Riske, ganz neu dabei), Klaus, der Sauermacher (Dieter Fischer), Theo, der Landstreicher (Manfred Wilmes), Monika Überblick (der Name sagt alles), und Klaus Bartke (Polizist). Die Leute hinter der Bühne haben durch ihre Betreuung (natürlich auch die Technik und die Gestaltung) wieder ganz Arbeit geleistet.Der Bürgermeister erwartet nach vierwöchiger Kur seine Frau zurück, kann aber aus einem „wichtigen“ Grund sie nicht selber vom Bahnhof abholen…. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf…Das Ensemble des Halinger Dorftheaters bereite uns mit ihrem Spiel einen unvergesslichen und äußerst vergnüglichen Abend. Es wurde sehr, sehr oft herzhaft gelacht und am Ende des Abends wollte der Applaus gar nicht aufhören.