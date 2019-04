Frankreichfahrt: Normandie - Teil 1

Bevor wir unsere Partnerstadt Maroeuil ansteuerten, machten wir einen Abstecher nach Neuville in der Normandie. In der Nähe von Neuville fanden von 1914-1918 ebenso heftige Kämpfe des 1. Weltkrieges statt, wie bei Verdun. Den von Deutschen besetzten Vimy Hügel versuchten die Briten, unterstützt mit marokkanischen Kräften, 1915 in der sogenannten „Lorettoschlacht“ zurück zu erobern, was aber misslang. Erst 1917 konnte der Hügel mit Unterstützung kanadischer Einheiten in der „Schlacht von Arras“ erobert werden.Die Kanadier erhielten von den Franzosen das Gebiet überlassen mit der Auflage, dort ein Freilandmuseum zu errichten. Das „Canadian National Vimy Memorial“ und der Gedenkstein der Marokkaner zeugen noch heute von dem schrecklichen Geschehen. Auf dem riesigen Areal befinden sich immer noch Schützengräben, Granateineinschläge und nicht explodierte Munition. Deshalb ist das Betreten des Gebietes auch strengstens untersagt. (Text aus Wikipedia)(Die Fotos hiervon wurden aus dem Bus raus gemacht – deshalb die Spiegelungen)In Maroeuil wurden wir von den französischen Freunden bereits erwartet. Herrliche Baguettes, serviert mit Wein, Bier und Wasser hatte man zubereitet und als Nachtisch gab es noch jede Menge Kuchen.Nach dieser Stärkung fuhren wir weiter nach Rouen: unsere erste Übernachtungsstation.