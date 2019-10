Ausstellungseröffnung: Stephanie Kunze „Traumgebilde“ am Sonntag, dem 29.09.2019, im Neuen Rathaus Menden

Bevor die offizielle Eröffnung der Ausstellung stattfand, spielte Frau Petronella George an der Geige ein wunderschönes Stück. Begleitet wurde sie von Joachim Zwick mit der Gitarre. Beide kamen von der Musikschule Menden. Bei einem Stück ist es natürlich am Sonntag nicht geblieben.Danach fand um 11.00 Uhr durch Herrn Matthias Eggers (Mitglied des Kulturausschusses der Stadt Menden) die Eröffnung der Ausstellung von Frau Stephanie Kunze statt.Frau Stephanie Kunze wurde 1974 in Dortmund geboren, wo sie noch heute lebt und künstlerisch arbeitet.Verlassene Orte wie Häuser und Gärten und alte Gegenstände dienen ihr oft als Inspiration und Motiv.Ihre Ideen sind manchmal schon vor dem Beginn eines neuen Bildes vorhanden und werden in Form einer Zeichnung festgehalten. Oft entwickeln sie sich während des Malens weiter. Hierbei ermöglicht ihr das Material „Ölfarbe“ ein dynamisches Arbeiten an langsamen, modellierenden Gestaltungsprozessen.Wer mag, kann sich im Foyer des Neuen Rathaus, Neumarkt 5, 58706 Menden, die wunderschönen Bilder von Frau Kunze zu den Öffnungszeiten ansehen:Mo. – Mit.  7.30 bis 17.00 UhrDo.  7.30 bis 19.00 UhrFr.   7.30 bis 13.00 UhrSa.   10.00 bis 13.00 UhrDie Ausstellung ist barrierefrei zugänglich.Sollte Interesse an einem oder mehreren Bildern bestehen, kann sich bei Frau Stephanie Kunze unter der Handy-Nr. 0160-1857180 melden.Viel Spaß beim Schauen der Bilder!