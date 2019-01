Ausstellungseröffnung - Alexander Wotschel präsentiert seine Arbeiten, Sonntag, 13.01.2019

Neumarkt 5, 58706 MendenAm Sonntagmorgen habe ich mich aufgemacht, um bei der Ausstellungseröffnung von Alexander Wotschel dabei zu sein. Unter dem Titel "Kraft und Licht der Farbe" stellt Künstler Alexander Wotschel vomin der Galerie des Neuen Rathauses Menden seine Werke aus.Kulturausschussvorsitzende Jutta Manger öffnete die Ausstellung. Die musikalische Begleitung übernahmen Theresa Hill (15 Jahre) und Michelle Blankenhagel (12 Jahre) mit ihren Harfen (Schülerinnen der Harfenklasse der städtischen Musikschule Menden). Sie spielten so schön, dass sie um eine Zugabe gebeten wurden und dies auch gerne taten.Alexander Wotschels will mit seinen farbintensiven und gut dachten Werke das Ausstellungsfoyer zum Strahlen bringen, was ihm wirklich gelungen ist.Herr Wotschel ist Dozent an der hiesigen VHS, im Seniorenzentrum, an Mendener Schulen und Mitglied der Künstlergruppe "Freiraum Gestalten" und aus der heimischen Kunstszene nicht mehr wegzudenken.Und nun viel Spass beim Schauen.@ Sabine Schlücking