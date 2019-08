Spaziergang um den Seilersee in Iserlohn am Sonntagmittag, 04.08.2019

Der Seilersee befindet sich in Iserlohn. Er hat eine eigene Autobahnabfahrt und liegt mitten im Grünen, eingebettet von Wäldern nicht weit von der Stadt entfernt.Heute habe ich mich dorthin aufgemacht und bin zum See gefahren. Wie ich mir schon gedachte habe: Es herrschte dort Jubel, Trubel, Heiterkeit. Auf dem großen Parkplatz gegenüber dem leider geschlossenen Restaurant war ein Trödelmarkt; die Minigolfanlage am Seilersee war sehr stark besucht. Zunächst habe ich mich gestärkt mit einer frischen Grillwurst am Kiosk. Dann ging mein Spaziergang los. Tretboote waren auf dem See, Schwäne, Enten, Gänse usw. auch, die Bänke rund um den Seilersee waren besetzt und auf dem Kinderspielplatz war viel los.Trotz alledem fand ich es dort sehr wunderschön.Viel Spaß beim Schauen der Bilder!