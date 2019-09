Kartoffelmarkt in Menden-Bösperde

Jahre später übernimmt die IGB (Initiativ Gemeinschaft Bösperde) das Ruder und baut, zusammen mit Bösperder Vereinen, eine Veranstaltung über 2 Tage auf, die heute bereits weit über die Stadtgrenze von Menden bekannt und beliebt ist.Nach 25 Jahren blickt Bösperder somit auf eine Veranstaltung, die allerhand zu bieten hat: Spezialitäten aus Kartoffeln wie Reibeplätzchen und Pommes, alles selbstgemacht und frisch zubereitet. Weiter gibt es Kartoffel- und Kürbiscremesuppe, Bratkartoffeln, Kartoffelwaffeln mit Kaffee und Kuchen sowie frisch geräucherte Forellen und andere Fischspezialitäten.Erstmalig dabei sind in diesem Jahr die Kamadaprofis mit ihrem Grill: Burger mit Rösti und Rinderbullette, Pultpork mit Kraut, Westernbohnen, Folienkartoffeln oder Dip werden angeboten.Steinofenbrot und Flammkuchen gibt es ebenso wie frischen Federweißer, Apfelsaft und sonstige Getränke.Auch der Hofladen ist geöffnet: eine große Auswahl an Kartoffelsorten werden angeboten sowie Speise- und Zierkürbisse, Obst, Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Blumensträuße und -gebinde.Ein Handwerker- und Kunstgewerbemarkt runden das Thema rund um den Bauernhof ab.Kinder dürfen sich wieder auf das Spielen im Stroh freuen und auch die Kühe und Kälbchen im Stall bestaunen.Der Kartoffelmarkt beginnt am Samstag, 21. September, um 12.00 Uhr. Ab 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr spielt die Band „Full Flavour“ zum gemütlichen Abend auf.Sonntag, 22. September, öffnet der Markt um 11.00 Uhr. Ab 12.00 Uhr unterhält das Blasorchester Menden-Platteheide und ab 15.00 Uhr das Jugendorchester Oesbern.Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber dem Hof Scheffer (Provinzialstr. 86) auf der Wiese: die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Hämmerstr. hinter McDonald.