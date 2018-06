Zweiter Kinderleichtathletik-Wettkampf in Niederraunau

Dieses Mal konnte die Skiabteilung des TSV Meitingen mit einer Mannschaft von 7 Kindern an den Start gehen.Mit großem Einsatz und Kampfgeist zeigte die Mannschaft in den Disziplinen, Hindernisstaffel, Weitsprungstaffel,Medizinballstoßen und dem abschließenden Teambiathlon, erneut sehr gute Leistungen.Am Ende belegten die Kinder unter 9 Mannschaften einen tollen 4.Platz.Der nächste Wettkampf der Kinderleichtathletikserie findet am 9.6 in Rehling statt.Dort kann neben der U10 auch wieder die Mannschaft der U12 ins Rennen gehen.Namen für das Bild.1 Reihe liegend von links nach rechts: Fabian Bertele, Tobis Kropper2 Reihe von links nach rechts: Emily Sattler, Marie Sattler, Emilia Kreisel, Anna Happach, Laura Schuster, Alissa Lutz, Bettina Sattler