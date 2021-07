Anzeige

TSV Meitingen bei der Kinderleichtathletik in Zusmarshausen

Am Sonntag, 18.07.2021 fand in Zusmarshausen der einzige Kinderleichtathletikwettkampf in dieser Saison statt, erstmalig mit einer Landkreiswertung.



Am Vormittag waren die Leichtathletikkinder der Meitinger Skiabteilung AK U12 am Start und mussten ihr Können im 50 m Sprint, Stabweitsprung, Ballwurf und in der abschließenden Teamverfolgung unter Beweis stellen.

Nach den ersten 3 Disziplinen lagen die Meitinger Kids hinter Friedberg auf Rang 2. Bei der abschließenden Teamverfolgung, die als Staffel über 6 mal 800m ausgetragen wurde, gingen die einzelnen Teams mit einem Zeitrückstand hinter der führenden Mannschaft ins Rennen, so dass nach dem Zieleinlauf der Sieger sofort feststand.



Während die Mannschaft aus Friedberg einen Start - Ziel Sieg einlaufen konnte, fanden zwischen den an Platz 2 bis 4 gestarteten Teams harte Positionskämpfe statt. Nachdem Meitingen zwischenzeitlich auf Platz 4 zurückgefallen war, konnten sie sich am Ende doch wieder auf einen sehr guten 3 Platz vorkämpfen.



In der Landkreismeisterschaftswertung bedeutete dies Platz 2.



Mit dabei waren: Charlotte Krey, Amelie Schuster, Kira Henze, Marie Sattler, Roman Schormair, Franziska Holleck, Anton Busl, Noah Linke und Christina Dirr



Am Nachmittag folgten dann die Kinder der AK U10 mit ihrem Wettkampf in den Disziplinen 2 mal 40 m Sprint, Stabweitsprung, Ballwurf und dem Team Biathlon. Für die junge Mannschaft war das Ihr erster Wettkampf in der Kinderleichtathletik. Mit großem Einsatz haben alle Kinder bei den einzelnen Disziplinen ihr Bestes gegeben und einiges an Erfahrung gesammelt. Am Ende reichte es in der Landkreiswertung für den 6 Platz und in der Tageswertung zu Platz 8



Am Start waren Marie Busl, Bastian und Franziska Frenk, Vincent -Gottschlich, Demian Hecht, Marie Herfert, Leonard Knauer, Jakob Linke, Lutz Aurelia und Hannes Scharschug

