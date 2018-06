Trakehner Stutleistungsprüfung und zentrale Stuteneintragung in Thierhaupten 27.-28. Juli 2018

läuft unter bewährter Leitung von Rolf Braem-Baumann aus München ab, dem in diesem Jahr Richter Heinrich Liegl (Scherstetten) zur Seite steht. Als Fremdreiter testet Pferdewirtschaftsmeisterin Angela Bader die Kandidatinnen. Die Meldestelle wird von Heike Kaiser geführt und das Helferteam des Zuchtbezirks Bayern sorgt für den reibungslosen Ablauf. Für Bewirtung ist gesorgt.Zeitplan: Beginn ca. 13:00 Uhr – Reithalle 21. Freispringen2. Rittigkeit unter dem Reiter3. Fremdreitertest4. Bekanntgabe der ErgebnisseHeike Kaiser, E-Mail: heike.kaiser(at)online.deaufgenommen in das Zuchtbuch des Trakehner Verbandes werden dreijährige, vierjährige und ältere Trakehnerstuten. Eingetragen in Bayern können auch Trakehnerstuten aus anderen Zuchtbezirken werden, jedoch kann die Siegerstute immer nur aus dem veranstaltenden Zuchtbezirk kommen. Verschiedene Stuten sind auch verkäuflich – siehe Anmerkung im Katalog.(Änderungen vorbehalten – Startfolge nach Katalognummern)09:00 Uhr Eröffnung der Meldestelle09:30 Messen und Abzeichen-Kontrolle für alle Stuten (Vorplatz Reithalle 1)10:00 Freilaufen und freiwilliges Freispringen für alle Stuten (Reithalle 2)anschl. Mittagspauseca. 13:30 Musterung der 4jährigen u. älteren Stuten auf der Dreiecksbahn (bei trockenem Wetter – Sandplatz)anschl. Musterung der 3jährigen Stuten auf der Dreiecksbahnanschl. Endring der 3jährigen Stuten, Kommentierung der prämierten Stuten und Ermittlung der Siegerstuteca. 16:00 Sichtung von Verkaufspferden, Zuchtberatung und VerkäuferberatungWeitere Infos: www.trakehner-bayern.de1. Stellv. Vorsitzende: Renate Steinermobil: 0170/8545905Mail: steinerr@t-online.de