Sportschützengau Augsburg auf der Messe "Jagen und Fischen 2019"

gaben den Auftakt zur Eröffnung der „Jagen und Fischen 2019“ vom 17.-20. Januar auf dem Messegelände in Augsburg.begrüßte die Gäste und berichtete über das erfreuliche Wachstum der Veranstaltung. Mittlerweile die Nr. 1 in Süddeutschland kann im Vergleich zum vorigen Jahr von 180 auf nun 355 Aussteller aus 18 Ländern als großen Erfolg gesehen werden. Dieund das gesamte Messeteam freuten sich auch über die angestiegene Besucherzahl (35.000), was zum Vergleich zur 1. Veranstaltung mit 18.000 Gästen sehr bemerkenswert ist. Zum 1. Mal auf einer Messe hat dieses Jahr der Bayerische Sportschützenbund eine bayerische Meisterschaft im Bogenschießenmit 500 Schützen aus der süddeutschen Bogenszene veranstaltet. Neben der Jagen und Fischen fand dazu gleichzeitig auch die sog. „Augsbow“ statt,Nach der Begrüßung vonauf die Bühne. Er als kompetenter Gastredner begrüßte in seiner Festrede die Sportschützen Süddeutschlands. Auchkonnte begrüßt werden. Luftgewehr und Luftpistole traten beim Messecup in den Vordergrund. In derbekam der Bayer. Sportschützenbund eine eigene Halle und füllte diese merklich, besonders am Samstag und Sonntag zu den Bayerischen Meisterschaften. Aber auch Aussteller für die gesamte Schützenszene gaben sich ein Stelldichein, so dass Händler mit Testparcours bei Bogen, Luftdruckwaffen (Blasrohr) und Sportschützenprogramme bei den Interessierten punkteten.meldete sich anschließend zu Wort und hieß alle Ehrengäste und Gäste dieser aufstrebenden Messe in Augsburg herzlich willkommen. Den "Startschuß" zur Messeeröffnung gab dann letztendlich mit einer leidenschaftlichen Rededie die Jagd als Heimat verstehen zeigten in einem Vortrag eine ansprechende Präsentation über die Jagd im Verlaufe der Jahreszeiten. Themen wie aktiver Naturschutz, Biotope, die gesamte Tier- und Pflanzenwelt werden auf der Messe aufgegriffen und können besichtigt werden. Die Hauptrolle dieses Jahr spielt das Reh – das „Bambi“ als Tier des Jahres. Viel Lehrreiches wurde auch jungen Besuchern geboten. Schulen und Kindergärten nutzten begeistert den Naturpfad, suchten Fragen zu beantworten oder konnten selbst einen Nistkasten bauen.freute sich über die einzigartige Ausstellung von lebenden heimischen Fischarten, Krebsen und Muscheln. Die Sonderschau der Gewässer, die Wertach ist nach der Naturisierung ein toller Fluß geworden. Besucher konnten ganz aus der Nähe heimische Fische in den Aquarien bewundern. Ein Besuchermagnet waren auch die 50 verschiedenen Jagdgebrauchshunderassen. Die Böllerschützen mit dem stellvertretenden Bezirksböllerreferenten undboten wiederum auf dem Freigelände eine lautstarke Vorführung mit Reihenfeuer, Salutschießen mit lautem Knall und Pulverdampf.Als Vertreter des „Sportschützengau Augsburg“ fungierte, da der 1. Gauschützenmeister Gerhard Morasch erkrankt war.Der Sportschützenbereich, wartete auch dieses Jahr mit einem einzigartigen Angebot auf. Ein gläserner Schießstand des BSSB für Luftgewehr, und Luftpistole, sowie die bereits für Kinder geeignete Lichtpistole und Lichtgewehr (Laser) und auch elektronische Schießstände luden dazu ein, die Leidenschaft für diese Diszipline zu entdecken. Der für Kinder und Familien geeignete besonders beliebte Blasrohrstand des Sportschützenbundes (BSSB) fand erneut großen Anklang. Die Kinder freuten sich über Urkunden und Medaillen.Sportschützen treten sowohl in Einzel- als auch in Mannschaftswettkämpfen an. Körper und Geist herunterfahren, sich konzentrieren und mit größter Präzision die Waffe handhaben, dies steht an oberster Stelle dieser Sportart. Doch auch körperliche Fitness ist gefordert, sonst steht der Schütze seine z.B. 40-60 Schuss in einem Wettkampf nicht durch.Seit bereits 5 Jahren ist der Sportschützengau Augsburg mit einem Luftgewehr-Schießstand auf der Messe vertreten. Jahr für Jahr wurde das Ganze erweitert und es gab an allen Tagen viele Informationen rund um den Schießsport. Die Freude über das große Interesse des Publikums, sowie über die gute Zusammenarbeit und Unterstützung der Messeleitung war groß. Die Sportschützen mit dem Sportschützengau Augsburg ist zum festen Bestandteil auf dieser inzwischen führenden Messe geworden und man denkt schon jetzt über weitere Attraktionen im nächsten Jahr auf der Messe nach.Am Sonntag fand die Siegerehrung des Messe Cup für Luftpistole und Luftgewehr im Mixed Couple für Profischützen statt. Über den Preis des „Scheibentoni“ und Gutscheine freuten sich die Gewinner. Bei der Preisscheibe gab es ein Gewehr als Sonderpreis, gespendet vom BSSB.1. Platz - Ustersbach-Mödishofen (368,4)Markus Na?Antonia Wanner2. Platz - SV Stadtbergen 1 (364,2)Jürgen BoehmMaria Jigmond3. Platz - Waldheil Streitheim (363,4)Simone SigelArmin Sigel1. Platz – Schützenblut Lampolding 1 (411,7)Lisa-Marie HaunerdingerHannes Baumann2. Platz - Singold Grossaitingen 2 (403,7Dominik MayerBarbara Bleicher3. Platz – SV Pfeifferhütte 1 (401,4)Udo HögnerJessica Backmeroff1. Platz – TSV Steppach 2 (416,8)Ursula HeuchlerGerhard Heuchler2. Platz – Eichenlaub Eisingersdorf (410,7)Barbara AbtWilhelm Rittler3. Platz – FSG Ingolstadt 1 (410,4)Hedwig SiegwardtKarl-Heinz KleinSonderpreis (Teilerwertung)1. Platz – Edelweiß Stettenhofen (64,2)Werner SpiegelKathrin Seemüller2. Platz – SG 1880 Gessertshausen (254,7)Stefan SohrLea Lederle3. Platz – Lechschützen Ellgau 2 (299,0)Rebecca MünzingerStefan Stroblwww.gau-augsburg.bssb.dewww.schuetzenbezirk-schwaben.de