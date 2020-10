Sportabzeichen beim TSV Meitingen unter Corona

Unter Corona war das heuer alles etwas anders. Trainiert wurde in Kleingruppen und nach persönlicher Anmeldung. Unterer Leitung des bewährten Sportabzeichen-Teams, Fam. Blümel-Haas und Anja Bertele, sowie der Mithilfe einiger Eltern wurde in verschiedenen Kategorien gesportelt: Ob Laufen, Springen, Werfen, Schwimmen oder Radfahren, die Erwachsene und Kids haben um jede Sekunde und jeden Meter gekämpft.Auch die Leichtathletik-Gruppe der Meitinger Skiabteilung unter Leitung von Bettina Sattler, hat sehr erfolgreich am Sportabzeichen teilgenommen.Am Ende konnte 35 Kindern und 18 Erwachsenen das Deutsche Sportabzeichen verliehen werden. 53 Sportabzeichen unter Corona-Bedingungen - das ist wirklich ein sensationelles Ergebnis.Allen teilnehmenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Herzlichen Glückwunsch und dem Sportabzeichen-Team ein großes Dankeschön!