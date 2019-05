„Souveräner Sieg „ beim Kinderleichtathletikwettkampf am 18.05.19 in Rain

In den vier Disziplinen, Hindernissprintstaffel, Fünfsprung, Drehwurf mit dem Reifen und dem abschließenden Crosslauf über 1500m, haben die Kinder ihr Können unterBeweis gestellt und sind dabei teilweise über sich hinausgewachsen.Herzlichen Glückwunsch!Bereits eine Woche vorher eröffneten die Kinder der AK U12 beim Woha-Lauftmeeting am 11.05.19 in Donauwörth die Freilustsaison.Louis Gutsmandl, Tobias Zettl und Marie Sattler sind, bei strömenden Regen, über die 800m an den Start gegangen und ein prima Rennen gelaufen.