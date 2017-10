Simone Siegel vom Sportschützengau Augsburg überragende Pistolenschützin

vom Sportschützengau Augsburg die beste Pistolenschützin mit der Luftpistole.Bei der Serie mit 40 Schuss erreichte sie in den Vorkämpfen und dem Finale mit insgesamt 359 Ringen den 2. Platz. Im anschließenden Finalschießen, an welchem die jeweils 8 besten Schützinnen teilnehmen und welches mit 10 Schuss ausgetragen wird, konnte Simone Siegel sich dann mit 95,2 Ringen den 1. Platz sichern.Die Mannschaft der Luftpistole miterreichte in den Vor- und Rückkämpfen mit Finale den 5. Platz von 14 teilnehmenden Gauen. Bei den Schützinnen mit dem Luftgewehr erreichte die Mannschaft des Schützengaus Augsburg mitden 6. Platz von 17 teilnehmenden Gau-Mannschaften.Die Gau-Damenleiterinnenund, sowie der 1. Gau-Schützenmeistergratulierten den Schützinnen zu diesen Erfolgen recht herzlich.