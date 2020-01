Schneespaß bei der Skiabteilung des TSV Meitingen

Am Vormittag schneite es noch etwas, aber Schnee wird ja gerade auch dringend benötigt. Und da das Wetter eher schlecht vorher gesagt war, sind viele andere Skifahrer lieber zuhause geblieben, was uns zu viel Platz auf den Pisten und keinem Anstehen am Lift verhalf. Und wie so oft, war das Wetter dann doch viel besser als erwartet. Die paar Schneeflocken vom Vormittag bescherten allen viel Spaß bei der Abfahrt und mittags, pünktlich zur Eröffnung des Bratwurstgrills wurde es trocken.So gab es am Nachmittag, bis zum süßen Kuchenbuffet um 15.30 Uhr am Bus, für alle noch einen richtig tollen Skitag.Auch unser rasender Reporter Hans Rußwurm war diesen Samstag mit dabei und schoss von allen Skikursgruppen bereits die Fotos für die Urkunden, die es in 2 Wochen dann zum legendären Skikursabschlussrennen geben wird. Darauf fiebern alle großen und kleinen Skifahrer natürlich schon mächtig hin!!Weitere Veranstaltungen der Meitinger Skiabteilung sind:Die Überraschungsfahrt am Mittwoch den 11.03.20Das Hüttenjugendlager in Garmisch für junge sportliche Skifahrer vom 14. – 15.03.20Die 3-Tages-Skifahrt nach Schladming / Wagrain-Flachau / Zauchensee vom 21. - 23.03.20