Schach Kreisliga II: SV Thierhaupten I – SG Augsburg II - 4:4

Unter sehr unterschiedlichen Bedingungen startete der Mannschaftskampf zwischen dem SV Thierhaupten und der SG Augsburg II. Während sich der SVT in tiefem Abstiegskampf befindet, ist die SG Augsburg ein heißer Anwärter auf den Aufstieg. Dieser tabellarische Unterschied spürte man an diesem Samstag nicht, da sich ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe entwickelte.Brett 3: Den Anfang machte Dominic Brugger der seinen Gegner aus der Eröffnung heraus bereits unter Druck setzen konnte und nach einer zu kurz gedachten Kombination seines Gegners endgültig den vollen Punkt einfuhr.Brett 4: Gerhard Regler führte gegen seinen starken Gegner die weißen Steine, ließ dabei nichts anbrennen und sicherte sich kurz danach ein Remis.Spätestens nach einem weiteren Sieg an Brett 8 durch Sam Davies, welcher seinen Gegner durch eine schöne Taktik die Dame abnehmen konnte, schien ein Heimsieg im Bereich des Möglichen. Leider verloren daraufhin sowohl Anton Schmid an Brett 5 als auch Dieter Häberle an Brett 2. Beide mussten einen Figurenverlust hinnehmen und gaben daraufhin folgerichtig ihre Partien auf. Zwischenstand 2,5:2,5An Brett 1 wurde mal wieder eine alte Schachweisheit auf’s Neue bestätigt: „Wer zwanghaft versucht zu gewinnen, verliert“. In einer ausgeglichenen Stellung versuchte der Spitzenspieler der SG einen Königsangriff zu generieren. Dabei überzog er etwas und sperrte final seine eigene Dame ein. So konnte Josef Herb den nächsten vollen Punkt für den SVT sichern. Nun sah es sehr günstig aus. Eugen Herb hatte in einer komplizierten Stellung Materialvorteil und die Stellung von Jürgen Scheffer schien sehr ausgeglichen.Leider wurde Jürgen Scheffer an Brett 6 nach über vier Stunden überraschend Matt gesetzt. Gegen seinen nominell deutlich stärkeren Gegner hatte er an sich alles im Griff. Bei nur noch wenigen Figuren auf dem Brett wurde er jedoch dann vom gegnerischen Springer überrascht - 3,5: 3,5.Eugen Herb an Brett 7 versuchte zwar alles, aber sein Gegner zeigte sich zäh und geschickt in der Verteidigung. So dass man sich final auf ein Remis einigte - Endstand 4:4.Nach langer Zeit, günstig verlaufenden Schachabends für den SV Thierhaupten und zwischenzeitlich deutlicher Führung, musste man sich kurz vor Schluss, nach einer unglücklichen Niederlage an Brett 6, doch noch mit einem „4:4 Unentschieden“ begnügen.Im nächsten Spiel gegen die erste Mannschaft aus Steppach geht es nun um alles oder nichts. Nur der Sieger kann sich noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.(Script: Dominic Brugger)Grundlagentraining für Kinder, Jugendlicche und Erwachsene und später Training für Fortgeschrittene – Taktikaufgaben/Pläne entwickeln.DWZ-Liste: https://www.schachbund.de/verein/27120.html DWZ-Rechner: https://www.schachbundesliga.de/dwz-rechner