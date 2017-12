Schach Kreisliga II: SV Thierhaupten I – SG Augsburg II 3,5 : 4,5

Nächster Termin:

Nichtsdestotrotz begann der Schachabend vielversprechend. Eugen Herb zerlegte seinen Gegner an Brett 8 in souveräner Manier und sicherte dem SVT früh den ersten Mannschaftspunkt. Der weitere Abend gestaltete sich dann weniger freundlich, so musste an Brett 1 eine unglückliche Niederlage hingenommen werden. An den Brettern 3 und 5 hatte man mehr oder weniger keine Chance, so dass man nun 1:3 zurücklag. Hoffnung keimte auf, als Jürgen Scheffer an Brett 7 ein Opfer seines Gegners widerlegen konnte und den nächsten Sieg für den SVT heimfuhr.Leider konnte danach weder Anton Schmid, Dominic Brugger noch Josef Herb in zum Teil deutlich überlegenen Stellungen einen weiteren Sieg nach Hause fahren. Sie willigten nach einander in ein Remis ein. Somit stand die erneut knappe Niederlage fest. Nun gilt es sich über die Weihnachtszeit zu regenerieren und im neuen Jahr mit frischem Mut an die noch ausstehenden Partien zu gehen, um dann die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt sicherzustellen.(Text Dominic Brugger)Weihnachtsblitzturnierim Sportheim ThierhauptenBeginn 19:30 Uhr;Gäste und Schachinteressierte sind herzlich Willkommen!