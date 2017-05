Samira Meir - erfolgreicher Reiternachwuchs beim Reitverein Thierhaupten

, die an diesem Wochenende in Zoltingen im Reiter-Wettbewerb Dressur mit 7,2 auf ihrem Pony Dali als Siegerin hervorging. Samira freute sich ganz besonders über die goldene Schleife, die Mama als passionierte Reiterin, die ihr wohl diese Begeisterung in die Wiege gelegt hat, aber nicht weniger als ihre Tochter. Auch bei der Dressurreiterprüfung E, die sie zusammen mitabsolvierte, machte sie eine gute Figur.Als 4jährige begann Samira im Ponyprojekt „Kinder mit Pferden stark machen!“ auf dem Pony Jenny, gezielt und regelmäßig mit der reiterlichen Ausbildung. Erste Turnierluft durfte sie bei „Führzügelprüfungen“ schon vor einigen Jahren schnuppern und schon hier zeigte sie besonderen reitsportlichen Ehrgeiz. Samira bekam bald ihr eigenes Pony Dali und erhielt weiterhin Unterricht. Fleißig und unermüdlich widmet sie sich ihrer geliebten Sportart. Sie besitzt Ausdauer, hat Verantwortung übernommen und besitzt die nötige Liebe zum Pferd, worüber sich auch der Reitverein Thierhaupten sehr freut.