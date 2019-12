Neue Outfits für die Skiabteilung des TSV Meitingen

„Alle fünf Jahre gibt es vom Skiverein aus neue Skiklamotten“, erklärt Christoph Gerbing, der Zweite Abteilungsleiter der Skiabteilung des TSV Meitingen. Neu ist in diesem Jahr, dass die Übungsleiter und die Kinderrenngruppe ihre Skioutfits etwa 30 Prozent günstiger bekamen. Wem sie für diese Kostenersparnis danken können, steht auf den Anzügen geschrieben: Die Skiabteilung des TSV Meitingen, das Gasthaus Neue Post und Wolfi’s Ski-Klinik haben sich via Logo auf den Anzügen verewigen dürfen, weil durch ihr Sponsoring die Skibekleidung für die Skiabteilung des TSV Meitingen noch einmal deutlich günstiger wurde.„Insgesamt 50 Garnituren wurden angeschafft“, erklärt Wolfgang Häusler, der mit seiner Ski-Klinik als Haus-und-Hof-Skiservice der Skiabteilung fungiert. Für Gerbing ist das Logo der regionalen Firmen auch inhaltlich wertvoll: „Wir fahren mit örtlichen Sponsoren.“ Den Praxistest hat die Skibekleidung bereits bestanden. Am 22. November absolvierten die Übungsleiter eine Fortbildung beim Allgäuer Skiverband im Stubaital, auch die Kinderrenngruppe war bereits beim Renntraining auf dem Gletscher.Und auch wenn pünktlich zum Fototermin mit den örtlichen Unternehmern etliche Plusgrade auf dem Thermometer standen, ist schon jetzt bekannt: Für die Skikurse, die im Januar starten, gibt es schon heute nur noch Restplätze. Gerbing: „Vier Busse sind bereits gesetzt.“