Mädels der SG Erlingen-Biberbach glückt toller Saisonstart mit neuen Trikots

Im Sommer gründete der SV Erlingen und SC Biberbach eine Spielgemeinschaft, bei der die Mädels den Ton angeben. Mittlerweile sind knapp 50 Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren in drei Teams dabei. Für die E-Juniorinnen (U10/11) hätte der Saiosonstart nicht besser laufen können. Nicht nur die Ergebnisse konnten sich sehen lassen, sondern auch die neuen Trikots der Firma M-Net!







Nach zwei Vorbereitungsspielen gegen die F-Jugend aus Herbertshofen und die Mädels aus Westendorf stieg in neuen Trikots das erste Spiel gegen den SV Mering. Die Gegnerinnen waren durchschnittlich mehr als ein Jahr älter als das Team der Spielgemeinschaft. In einem furiosen Spiel gelang dem neuen Team um die Trainer Regina Baumann und Markuks Trieb ein 3:2 Sieg. Eine Woche später empfing die SG dann die Mannschaft aus Westendorf. Während man noch in der Vorbereitung eine Niederlage hinnehmen musste, sah man die tolle Entwicklung der letzten Wochen dem Team deutlich an. Am Ende konnte man mit dem 2:2 zufrieden sein, obwohl angesichts der Chancenanzahl die Mädels einen Sieg verdient gehabt hätten. Vor dem "Spitzenspiel" gegen den FC Augsburg machten die steigenden Coronazahlen den Teams einen Strich durch die Rechnung.Für das Trainerteam stehen aber nicht die Ergebnisse im Vordergrund, sondern das tolle Team. Während die Mädchen noch im Sommer in verschiedenen Vereinen spielten oder noch gar nicht im Fußball aktiv waren, entstand in kürzester Zeit ein zusammengeschweißter "Haufen", der jedes Training und Spiel versucht, einfach besser zu werden. Und das ohne Druck, sondern mit Freude am Sport und Spaß im Team.Ganz herzlich bedanken möchte sich das gesamte Team bei der Firma M-Net, das in kürzester Zeit einen Trikotsatz kostenfrei zur Verfügung stellte.