Lauf10! beim TSV Meitingen

Meitingen : Treffpunkt: Parkplatz beim TSV-Sportplatz beim Lech | 

Die BR-Abendschau ruft wieder Menschen im Freistaat zum Mitmachen auf

10 Kilometer in 10 Wochen sind das Ziel

Runter von der Couch, rein in die Laufklamotten. Von fortgeschrittenen Läufern bis hin zu Lauf-Anfängern können alle, die Spaß am Laufen haben oder die Lust an der Bewegung wiederentdecken wollen, mitmachen. Kontinuierlich steigert LAUF10! mithilfe von detailliert ausgearbeiteten und individuellen Trainingsplänen Kraft und Ausdauer. Die Experten des Zentrums für Prävention und Sportmedizin der Technischen Universität München haben für die Abendschau-Fitnessaktion zwei verschiedene Trainingspläne entwickelt, die auf die unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehen. So können Neulinge jeden Alters mit dem für sie genau richtigen Tempo starten und sich Meter für Meter, Runde um Runde steigern. Das Ziel: In zehn Wochen fit werden für einen Zehnkilometerlauf. Ob dabei gewalkt oder gelaufen wird ist völlig egal.2022 geht die Abendschau-Fitnessaktion in die 15. Runde. Von Montag, 2. Mai bis Freitag, 15. Juli 2022 macht das Programm wieder Beine. Sofern es die Lage zulässt, soll in diesem Jahr wieder der traditionelle Abschlusslauf am Samstag, 16. Juli in Wolnzach stattfinden.Der TSV Meitingen macht in diesem Jahr zum ersten Mal mit bei der Fitnessaktion LAUF10! und bietet allen, die ihrem inneren Schweinehund an den Kragen gehen und fitter werden wollen, einen regelmäßigen LAUF10!-Treff an. Der große Vorteil an den Laufgruppen: Im Team macht Sport einfach mehr Spaß und durch das gegenseitige Motivieren fällt auch das Durchhalten leichter. Wer mit dem TSV Meitingen für LAUF10! trainieren möchte, kann sich ab sofort in der Geschäftsstelle des TSV Meitingen informieren (hauptverein@tsv-meitingen.de). Der Verein bietet das LAUF10!-Training unter fachkundiger Leitung der lizenzierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern der neu gegründeten Sparte Leichtathletik an.Damit Walking-Neulinge gleich mit Schwung in die Aktion LAUF10! starten können, wird der TSV Meitingen zudem einen 3-tägigen Nordic-Walking-Grundkurs im Vorfeld der Aktion Lauf10! durchführen.