Königsproklamation 2019 beim Sportschützen Gau Augsburg

wurde am Samstag, den 26. Oktober mit Spannung erwartet.begrüßte alle Anwesenden in der Wertachgaststätte Inningen und dankte seinem Team, sowieder organisiert und die Auswertungen gemacht hat,und allen weiteren Helfern, sowie den einzelnen Vereinen (Schützenverein Rothtal Horgau, Edelweiß Hausen, Sportschützengesellschaft Edelweiß Ottmarshausen) die ihre Anlagen für das Gauschießen zur Verfügung gestellt haben.Leider konnte dieses Jahr die Stadtmeisterschaft nicht stattfinden, was wohl auch zu der niedrigeren Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr geführt haben mag. Besondere Erleichterung, eine sichere und schnelle Auswertung, bot nun auch die neue Elektronik beim Gauschießen. Dank an Sponsoren und an die Messe Augsburg, die Gutscheine für diezur Verfügung gestellt hat. Noch repräsentativer wird es nächstes Jahr werden. Auch Aussteller für Sportschützen haben sich angesagt. Der Bezirk Oberpfalz, Bezirk Baden-Baden haben sich auf hohem Niveau hinzugesellt. Vergleichsschießen LG+LP mit anschl. Finalschießen und der Messecup bieten ein spannendes und vielfältiges Programm.G. Morasch übergab das Wort an Peter Huber und Winfried Neff die die Preisverleihung vornahmen. Pokale und Geldpreise wurden vergeben.Beim– gewann die Mannschaft Edelweiß Stettenhofen mit einem Gesamtergebnis von 1.405 Ringen. Auf Platz zwei lag knapp dahinter der SV Rothtal Horgau (1.403). Den dritten Platz konnte Schmuttertal Biburg (1.381) für sich beanspruchen.Bei denging der SSG Edelw. Ottmarshausen (1.554 R) als Sieger hervor. Zweiter wurde die Mannschaft Ver.SG Haunstetten (1.533,3), vor SV Altstadt Augsburg (1.521,7) auf Platz drei.Schü-/Jug-Jun2 Punkt-Meister LG/LP auf Platz 1 Julia Kieke (Edelweiß Stettenhofen), zweite Jule Widemann (Schmutteral Biburg) und auf Platz 3 Laura Widemann (Schmuttertal Biburg). Meister Auflage LG/LP – 1. Heinz Grießer (Schützenverein Stadtbergen), 2. Georg Weiß (SG 1869 Welden) und 3. Manfred Ergenz (Ver.SG Haunstetten). Meister Serien LG/LP auf Platz 1 Markus Hinterhuber vom Schützenverein Stadtbergen. 2. wurde Kathrin Seemüller (Edelweiß Stettenhofen), drittplatziert Daniela Sykora (Schützenverein Stadtbergen). Punkt-Meister Auflage: 1. Heinz Grießer (Schützenverein Stadtbergen), 2. Paul Schuster (TSV Lützelburg), auf Platz 3 Georg Weiß (SG 1869 Welden). Punkt-Meister LG: 1. Markus Hinterhuber (Schützenverein Stadtbergen), 2. Günter Loeschke (SG 1869 Welden), 3. Kathrin Seemüller (Edelweiß Stettenhofen). Punkt-Meister LP: Ludwig Fischer (SG 1869 Welden, 2. Anton Reisacher (SV Ustersbach/Mödishofen), 3. Peter Schneider (Schmuttertal Biburg). Bei der Teiler Wertung LG/LP und Auflage konnte Jule Widemann (Schmuttertal Biburg) den ersten Platz ergattern. Zweiter war Werner Gintzel (SV Altstadt Augsburg) vor Monika Rittel (Hubertus Adelsried).Bei der Meistbeteiligung der Vereine konnte als 1. mit 17 Teilnehmer Edelweiß Stettenhofen beglückwünscht werden. Auf Platz 2 waren die Sportschützen SV Rothtal Horgau mit 14 TN vor Schmuttertal Biburg und SV Ustersbah/Mödishofen mit je 13 TN. Belohnt wurde dieses Engagement wie jedes Jahr mit Produkten von der Brauerei Ustersbach.Als High Light des Abends wurden dievorgestellt:(Edelweiß Stettenhofen) mit einem 98,2 Teiler, bei denübernahm die(Grünholder Gablingen) mit einem 5,8 Teiler, diebrachten(SV Ustersbach/Mödishofen) 66,2 Teiler hervor und(TSV Lützelburg-Schützengruppe) mit einem 24,2 Teiler. Herzliche Gratulation an die Sieger!In zufriedener und geselliger Runde endete dieser Abend.