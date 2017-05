Kinderleichtathletik-Wettkampf in Rehling

Am Vormittag gingen die jüngsten in der Altersklasse U 10 in den Disziplinen Stabweitwurf, 50 m Hindernispendelstaffel, Weitsprungstaffel und im abschließenden Stadioncross über 800 m an den Start. Die Kinder zeigten tolle Leistungen und belohnten sich selbst mit dem 1. PlatzAnschließend ging es dann, am frühen Nachmittag, mit dem Wettkampf der Altersklasse U 12 weiter. Diese Mannschaft musste im Hindernissprint, Stabweitwurf, Hochsprung und abschließendem Stadioncross über 1.500 m ihr Können unter Beweis stellen. Die gesamte Mannschaft zeigte ebenfalls eine fantastische Leistung. Bemerkenswert vor allem, weil der Hochsprung erst drei Wochen geübt wurde. Die Mannschaft belegte einen tollen 2. Platz

Leich