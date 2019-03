Jahreshauptversammlung Fußball beim SV Thierhaupten

seine Mannschaft und die Mitglieder, die im Sportheim des Sportverein Thierhaupten zusammengekommen waren.Besonderer Dank ging an die Ehrenamtlichen, Trainer und Betreuer und an die Vorstandschaft des Hauptvereins, für die geleistete Arbeit.gab einen Überblick über Ausgaben und Einnahmen im vergangenen Jahr und berichtete, dass das Jahr 2018 insgesamt harmonisch und ausgeglichen mit einem leichten Plus abschloss.Es folgten die einzelnen Berichte:berichtete, dass es in dieser Saison 2018/2019 Spielgemeinschaften mit Münster – Baar – Echsheim – Holzheim gibt. Zur Zeit spielt die Mannschaft der D-Jugend (alle 19 Spieler aus Thierhaupten) in der KK in Thierhaupten und belegt den 11. Platz. In der C1 und C2 gibt es die Spielgemeinschaft mit Münster. Davon sind 21 Spieler aus Thierhaupten und 8 Spieler aus Münster. Die C1 belegt in der KK den 9. Platz, diese spielt alle Heimspiele in Thierhaupten und die C2 spielt in der Gruppe. Heimspiele werden in Münster ausgetragen und belegen derzeit den 9. Platz. Die B1 spielen zurzeit in der KK mit 15 Spieler aus Thierhaupten. Heimspiele werden in Thierhaupten ausgetragen. Mit einem guten 2. Platz geht es bei den Jungs noch um die Meisterschaft. Im Landkreispokal sind sie in die 3. Runde eingezogen. Die B2 spielt in der Gruppe mit 4 Spielern aus Thierhaupten, welche auch in der B1 aushelfen. Somit belegen sie den 7. Platz. Ihre Heimspiele werden in Echsheim gespielt. Die A-Jugend spielt in der Gruppe mit 11 Spielern aus Thierhaupten. In der Vorrunde belegte die A-Jugend den 6. Platz mit insgesamt 16 Spielern. Auch diese Mannschaft spielt ihre Heimspiele in Thierhaupten.Im kompletten Jugendbereich des SV Thierhaupten stehen 28 aktive Trainer zur Verfügung, die insgesamt 13 Mannschaften betreuen.berichtete über den Spielbetrieb im Großfeld-Bereich.Bei dennehmen 3 Mannschaften am Punktspielbetrieb teil. Im Winter wurde zur Vorbereitung bereits viel in der Halle trainiert, sokonnte über eine erfolgreiche Saison der Frauen berichten. Die 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga Augsburg und die 2. Mannschaft in der Kreisklasse-Nord.gab Resümee über dieder ersten Mannschaft (Kreisklasse Nord-West), die Alex Holler übernahm. Schwierig erwies sich erst einmal in der Kreisklasse anzukommen. Die Jugendspieler haben sich in die Seniorenmannschaften sehr gut integriert. Das Endergebnis in der Saison war der 9. Platz für die 1. Und der 9. Platz für die 2. Mannschaft. Die Vorrunde lässt hoffen, dass es bei der 1. Mannschaft eine erfolgreiche Fußballsaison werden kann.Die Vorbereitungen laufen auch bei der zweiten Mannschaft ( B-Klasse Augsburg-West) ganz gut. Verschiedene Neuzugänge im Trainer- und Spielerbereich kamen wohl zum richtigen Zeitpunkt.Neben den 6 Monaten Sportheimdienst veranstaltete die Fußballabteilung am Karfreitag das Fischessen, im Sommer einen „Italienischen Abend“, im Herbst einen „Bayrischen Abend“ und zu Adventszeit beteiligt sie sich am „Engerlsmarkt“. Auch 2019 wird es diese Feste geben. Zu erwähnen wären auch die unverzichtbaren Einsätze der Arbeitsdienste. Angefangen mit großem Einsatz bei der Festwoche, über Altpapiersammlungen bis hin zum Hecken ausschneiden. Dank ging besonders an Werner Mayr für die Pflege des Geländes, Sophie Wagner für das Einsähen der Spielplätze und ein großes Dankeschön auch an die Damen, die sich an jeder Aktion hilfreich beteiligen und sich für nichts zu schade sind. Mit 40 Trainern und rund 20 Ehrenamtlichen wird zurzeit der Spielbetrieb aufrechterhalten.Fußball ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung soin seinem Abschlussbericht. Der SVT im Markt Thierhaupten ist ein sehr gesunder Verein. Er hat seine Größe besonders in der Jugendarbeit. Aus dem vorhandenen Teamgeist der Jugend lässt sich nicht nur sportlich viel erreichen. Das neue Soccerfeld wird täglich genutzt und hat sich im Winter bereits bewährt. Zur Abstimmung kam noch das Thema Einführung eines „Aktivenbeitrag in den Abteilungen“. Dies wurde einstimmig mit 1 Enthaltung beschlossen.Nach seinen Ausführungen wurde mit einer Gedenkminute an alle Verstorbenen gedacht.in der Schulturnhalle Thierhaupten statt, wo die Kleinsten ihr Bestes geben.Es nehmen 31 Mannschaften teil.