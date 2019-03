Jahreshauptversammlung 2019 des Sportschützengau Augsburg

Erster Gauschützenmeister des Gaues Augsburg,eröffnete am 14. März die Mitgliederhauptversammlung des „Sportschützengau Augsburg“. Er begrüßte die Schützinnen und Schützen aus den Vereinen, den Stellv. Bezirksschützenmeister Wolfgang Majewski, den 1. Bürgermeister der Stadt NeusäßRichard Greinersowie alle Ehrenmitglieder im Schützenheim Ottmarshausen in Neusäß. Er bedankte sich beim Hausherrn für seine Gastfreundschaft. Der Schützengau Augsburg ist stolz auf seine aktiven Vereine und darauf, bayerische und deutsche Meister in seinen Reihen zu haben.Nach einer Gedenkminute aller Verstorbenen erhieltdas Wort. Er überbrachte die Grüße des Bezirks Schwaben, gab einen Rückblick über die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres und Informationen zum Thema Datenschutz. 846 Schützen/innen waren beim Landesschießen, leider nur 27 Teilnehmer beim Oktoberfestschießen und 333 Schützen beim Ältestenschießen. Es gibt eine Zuschusserhöhung, auch große Vorhaben stehen an. Der Einsatz der Ehrenamtlichen und der Erfolg auf der Messe „Jagen und Fischen“ in Augsburg war besonders bemerkenswert. Er bedankte sich für die Mitarbeit in den Vereinen.Danach tratan das Rednerpult, er freute sich besonders über die aktive Unterstützung der Schützenvereine in seinem Einzugsgebiet. und sprach seine Anerkennung für die Investitionstätigkeit aus. Er kümmert sich um eine Anfrage auf dem Stadtfest, um die Nachwuchsgewinnung von Jugendlichen zu unterstützen.Top 4 in der Tagesordnung sah Ehrungen verdienter Mitglieder vor. Stellvert. GauschützenmeisterGerhard Morasch, und Wolfgang Majewski vollzogen die ehrenvolle Aufgabe. Es gab die Ehrennadel des Bezirk Schwaben für „Treue Mitarbeit“ Stufe 1 für 3. Gauschützenmeister Thomas Miehler, Gau-Schriftführerin Susanne Morasch und RWK-KK Andreas Rotunno. Die BSSB-Ehrennadel Stufe 2 „In Anerkennung“ für 1. Gau-Jugendleiter Stefan Sohr, Referent Gau-Cup Rainer Hornbacher und 1. Sportleiter Armin Sigel. Die „Verdienstnadel Silber-neu“ des Bezirk Schwaben-Stufe 3 für 1. Gau-Damenleiterin Herta Schuld, Referent Pistole Thomas Rauh und Referent Ausbildung Artur Pfitzner. Die „Verdienstnadel Gold-neu“ des Bezirk Schwaben-Stufe 4 für 2. Gauschützenmeister Winfried Neff, Gau-Sportleiter-RWK-Pistole Martin Vill, 2. Gau-Damenleiterin Anita Rittel, RWK-Senioren Karl Lidel und Referent Vorderlader Clemens Schmid. Die kleine BSSB-Ehrennadel Gold konnte 1. Gau-Sportleiter RWK-Gewehr Peter Huber entgegennehmen.Es folgte der Tätigkeitsbericht der Vorstandschaft durch Stellv. GSMEr brachte ein Resümee über den Jahresverlauf. Großer Auftakt war die Messe „Jagen und Fischen“ in Augsburg im Januar. Von Vorstandssitzungen, über die Jahreshauptversammlung in Inningen und dem 68. Bezirksschützentag in Bad Wörishofen, dem Eröffnungsschießen mit LK-Sportbeauftragte Barbara Wengenmeier und Bekanntgabe der neuen Gaukönige, bis hin zum Gau Cup der Feuerwaffen in Zusmarshausen, sowie dem Bayrischen Schützentag in Landshut, war das Jahr angefüllt von noch weiteren zahlreichen Aktivitäten. Es gab Ehrungen beim 90jährigen Schützenfest in Wollmetshofen, das Champion-Finale in Reinhartshausen und die Gausportlerehrung in Deuringen.Der ausführliche Bericht von 1. Gauschützenmeistersprach verschiedene aktuelle Themen an. Im Januar lässt der große Messeerfolg und das große Interesse der „Jagen und Fischen“ die hohe Wertigkeit des Schießsports erkennen. Besonders der große Stand der Bogenschützen in Verbindung mit dem „Messe-Cup“ und der „Augsbo“ fand großes Interesse. Der Dank ging an Lydia Ernst, für ihre 10jährige Arbeit als „Bezirksbogenreferentin Schwaben“, die nun aus dieser Position ausgeschieden ist. Als Nachfolger hat sich Peter Beisecker vom BSC-Augsburg zur Verfügung gestellt.Neue Herausforderungen sind auch in der Verwaltung zu bewältigen. Die neue Datenschutzverordnung und Diskussionen um die EU-Waffenrichtlinien beschäftigen die Verantwortlichen der Vereine.Die Mitgliederzahl des Gau Augsburg ist zum Vorjahr mit 6440 in 76 Vereinen leicht gesunken. Beim Gauschießen im März wurden die Gau-Könige ermittelt. Leider lässt die Beteiligung im Vergleich zu anderen Gauen sehr zu wünschen übrig und steht im Moment in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand. Die Stadtmeisterschaft wurde bei der VSG-Haunstetten ausgetragen. Am Ende des Schützenjahres wurden wieder die besten Schützen und Schützinnen im Schieß- und Bogensport auf der Bezirks-Sportlerehrung in Wertingen und auf der Gau-Sportlerehrung gebührend gefeiert und geehrt.Besonderer Dank ging an die hervorragende Jugendleitung unterund seinem Team. Künftig wird das Jugendteam aus Stefan Sohr, Stellvertr. Michael Knauer, Lydia Ernst und 4 Jugendsprecher bestehen. Diese Wahl der Jugend wurde einstimmig angenommen. Die Jugend hat durch gute Kontakte zu den einzelnen Jugendleitern, neuen und innovativen Trainingsmethoden, sowie den persönlichen Einsatz neuen Schwung bekommen.Den Jahresabschluss mit viel Krach und Rauch bot, unter Leitung des Gau-das Barbaraschießen mit ca. 50 Kanonen in Aretsried.Besonderer Dank von G. Morasch ging an den 1. Gau-Sportleiter Peter Huber und den 2. GSM Winfried Neff, die den erkrankten 1. GSM hervorragend vertreten haben.Der Kassenbericht vonverkündete einen leichten Überschuss und ausgeglichene Finanzen. Der Dank ging auch an Gattin Ingrid, für ihre Unterstützung. Der lobende Bericht der Revisoren für einwandfreie Kassenführung führte zur positiven Entlastung der Vorstandschaft.Der Bogensport ist weiterhin im Aufwind. Thomas Miehler hat aus persönlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt. Als sein Nachfolger wurdevom BSC-Lindach, kommissarisch bis zur Wahl im nächsten Jahr, von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.Alle Sportberichte des 1. Gausportleiters, 1. Damenleiterin, 1. Jugendleiter, RWK-Leiter und der Referenten: Bogen, Wurfscheibe und Vorderlader waren ausführlich im Berichtsheft nachzulesen.Andre Hofer Augsburg 120 JahreTSV Augsburg-Inningen 90 Jahre (Fest im Oktober)SV Altstadt Augsburg 60 JahreGrünholder Gablingen 50 JahreHubertus Reitenbuch 60 JahreBSC Augsburg 50 JahreFSV Inningen 40 JahreBergschützen 40 JahreFür 2019 findet derstatt. Die gesamte Vorstandschaft bedankte sich bei allen und wies auf sämtliche weiteren aktuellen Termine auf der Homepage hin.