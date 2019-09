„Gauschießen 2019“ des Sportschützengau Augsburg in Horgau eröffnet

Klassen beim Gauschießen 2019

Einlage LG, LP und Auflage (kein Nachkauf)

Mit der Einlage ist bezahlt:

2. Bgm., 1. Vorstand des Schützenverein Rothtal Horgauund 1. Gauschützenmeistereröffneten mit Luftgewehr das Gauschießen des Sportschützengaues Augsburgin der Rothtalhalle in Horgau.Horgau, Neugründung des Vereins seit 1981, mit ca. 150 Mitglieder, 40% Jugendliche bis 27 J., mit den meisten Mannschaften im Gau (9) ist stolz auf seine neuen Stände seit Sommer 2018. Für die Modernisierung dieser Schießanlage musste Geld in die Hand genommen werden, aber auch Zuschüsse und tatkräftige Eigenleistungen halfen entscheidend mit. Der 1. Vorstand Josef Steinle, der seit 1983 dieses Amt begleitet, freut sich viele sportliche Gäste begrüßen zu dürfen. Die neue elektronische Schießanlage trägt nun zu prompten Übersichten der einzelnen Teilnehmer und deren Ergebnisse, bzw. Platzierungen bei. Die neuen Anlagen haben sich nicht nur auf internationaler, sondern auch auf nationaler Ebene etabliert. Über Infrarot- und Leuchtdioden werden die Treffer von dem elektronischen System ermittelt und auf einem Monitor angezeigt. Die Vereine erhoffen sich damit auch, dass wieder jüngere Leute den Schießsport entdecken. Außerdem sieht das Publikum im Moment der Schussausgabe bereits das Ergebnis des jeweiligen Schützen, noch bevor der Schütze am Stand selbst weiß, was er getroffen hat“.Teilnehmen dürfen alle Schützen, welche als Erstmitglieder in einem der zahlreichen Schützenvereine im Gau Augsburg gemeldet sind.Schüler/Jugend/Junioren II m/w - Jahrgang 2001-2007Junioren/Herren/Damen I-V -Jahrgang 2000 und früherAuflage Herren/Damen I-V -Jahrgang 1968 und früherLG/LP Schüler/Jugend/Jun.II m/w -Jahrgang 2003-2007 5,00 €LG Schützen/Schützinnen Jun.I -Jahrgang 2000 und früher 9,00 €LP Schützen/Schützinnen/Jun.I -Jahrgang 1999 und früher 9,00 €LG/LP Auflage Schützen/Schützinnen -Jahrgang 1968 und früher 9,00 €30 Schuss (Der Schütze mit dem besten Teiler, nicht Auflageschützen, ist Gewinner der Festscheibe)5 Schuss Gau-König, 5 Schuss Bezirks KönigSonderpreisefür die Mannschaften mit den meisten teilnehmenden Schützen, (Jede Mannschaft besteht aus 5 Schützen)Die Schützen können sich über attraktive Geldpreise freuen. Den Mannschafts-Sonderpreis hat, wie schon in den Vorjahren, die „Brauerei Ustersbacher“ beigesteuert.Als weiterer Höhepunkt werden beim Gauschießen diein der Schützenklasse, der Damenklasse, ein Jugendkönig und ein Schützenkönig der Auflageschützen ausgeschossen.ist Mittwoch/Donnerstag und Freitag jeweils um 18:00 Uhr, letzte Startmöglichkeit ist 21:30 Uhr, Samstag und Sonntag 15:00 Uhr Beginn, letzte Startmöglichkeit 18:30 Uhr. Die Siegerehrung mit Proklamation der Gau-Schützenkönige am 26.10.2019 in der Wertachgaststätte, Bergheimer Str. 35 86199 Augsburg/Inningen um 18:00 Uhr statt.Ludwig-zobel@gmx.de für HorgauErich.rueth@web.de für ottmarshausenMh.ratzinger@gmail.com für OttmarshausenFranz.m-schmid@t-online.de für HausenJohann.albrecht65@freenet.de für hausenphuber@ok.de allgemein