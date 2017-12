Fußball-B-Juniorinnen des Sportverein Thierhaupten in der Endrunde bei der „Schwäbischen Hallenmeisterschaft“

qualifizierten.Wie bereits im letzten Jahr hatten die SVT-Mädels das 1. Turnierspiel gegen den SV Mering, was trotz großem Kampf leider mit 1:0 verloren ging. Doch sie zeigten bereits jetzt, wie gut sie zur Zeit drauf sind. Das 2. Spiel gegen den SV Wattenweiler konnten sie durch tolle Kombinationen offen gestalten und somit konnten sie das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden. Im 3. Spiel bekamen sie es mit den Mädels vom FC Augsburg zu tun, aber auch diese 3 Punkte landeten nach einem 1:0-Sieg auf dem Konto des SVT. Hier gelang es den Kickerinnen das schönste Tor des Turniers: Antonia warf den Ball zu Amalia, diese spielte direkt auf Vanessa, welche sodann einen Doppelpass mit Melanie spielte und eiskalt abschloss. Das 4. Spiel fand dann gegen den TSV Gersthofen statt. Diese Mannschaft war die einzige, die nicht in der Bezirksliga spielen und die es auch erst seit dieser Saison gibt. Nachdem sie innerhalb kürzester Zeit mit 3:0 in Führung gingen, nahmen sie ihre Offensivkräfte vom Feld. Im 5. Spiel gegen den TSV Friedberg ließen sie eine Vielzahl von hundertprozentigen Chancen liegen und konnten uns am Ende bei Antonia bedanken, dass dieses Spiel sodann mit einem 1:1 endete.Dadurch wurde der Kampf um das Weiterkommen aber wieder spannend: Mering war als Erstplatzierter durch; Wattenweiler gewann gegen Friedberg und somit musste ein Sieg gegen den SSV Anhausen her, um die Endrunde zu erreichen. Doch dieses Spiel konnten die SVT-Mädels sodann wieder mit 2:0 gewinnen und erreichten somit die Endrunde.Durch verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle und der Tatsache, dass unsere C-Juniorinnen zur gleichen Zeit in Bissingen bei der „Schwäbischen“ antraten, traten sie nur mit 7 Mädels an, was schon recht wenig bei 6 Spielen ist.Kader: Antonia Hönl, Laura Kunz, Amalia Sluha, Rebecca Kunz, Anina Nescholta, Melanie Stuhlmüller, Vanessa ZiegelmayrTorschützen: Melanie und Vanessa(Text und Bild von Marika Mertl)