FCA Camp zu Gast beim TSV Meitingen

In Meitingen und den umliegenden Ortsteilen galt diese Frage in den vergangenen Ferien weniger dem Osterhasen, als mehr der mit Spannung erwarteten Premiere des FC Augsburg Fußballcamps. Zum ersten Mal fand dieses in der zweiten Osterferienwoche auf der Sportanlage des TSV Meitingen statt.Entsprechend groß war die Nachfrage und so fanden sich am ersten Camptag über 60 Kinder im Alter von 5-10 Jahren auf der Sportanlage in den Lechauen ein.Gespannt lauschten die Kinder und Eltern den Begrüßungsworten der FCA-Trainer und dem Campleiter Matthias zu.Neben rot-grün-weißen Trainings-Outfits bekamen die Kinder auch Trinkflaschen überreicht. Zahlreiche Hände halfen den jüngeren Camp-Teilnehmern beim Schuhe binden und dann ging es auch schon raus auf den Platz. In sechs Altersgruppen aufgeteilt lernten die Jungs & Mädels ihre Trainer kennen und starteten mit diversen spielerischen Aufwärmübungen. Weiter ging es mit dem Üben von Antäuschen und Übersteigern, Dribblings und Torschüssen - also allem, was zum Handwerkszeug eines Fußballers gehört.Nach einem gesunden Mittagessen stand für die frisch gestärkten Fußballer die zweite Trainings- und Spieleinheit an.Am zweiten Camptag fuhren die Kinder mit dem Bus in die WWK Arena, wo sie neben einer Tour durchs Stadion auch ein reichhaltiges Mittagessen in der VIP Lounge serviert bekamen. Das Highlight war ein Meet & Greet mit FCA Keeper Rafal Gikiewicz, welcher sich viel Zeit für die Fragen der Kids nahm und sogar für Fotos posierte.Nachdem an Tag 3 die Trainingseinheiten noch einmal intensiviert wurden, stand zum Abschluss am letzten Tag dann eine Mini-WM an, bei der die Kinder unter selbst gewählter Landesflagge gegeneinander spielten.Gewonnen haben am Ende alle Kinder an Erfahrung, Spaß am Spiel und am Bewusstsein, wie wichtig Fairplay und Teamgeist für den Fußballsport sind.Als Erinnerung durften die Mini-Kicker natürlich auch noch einen kleinen Pokal, den Trainingsball und weitere Geschenke mit nach Hause nehmen.