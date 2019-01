Erstes "HihliBilly" Benefiz-Volleyballturnier am 24.Februar 2019 in Meitingen

zu veranstalten, dauerte es nur knappe 3 Wochen bis das Turnier vollbesetzt war.Ein überwältigender Zuspruch von Hobbymannschaften aus Nah und Fern wurde an uns heran getragen.

Mannschaften aus München, dem Allgäu und Augsburg, Erlös geht an die Hospizgruppe Meitingen



Das Benefiz-Hobbyvolleyballtunrnier konnte mit Teams aus dem Stadtgebiet München, Sonthofen und Augsburg hochgradig besetzt werden. Das freut uns sehr, dass uns unsere Idee eines Benefizturnier so viel positives Feedback eingebracht hat. Der gesamte Erlös aus diesem Turnier, wird der Hospizgruppe Meitingen und Umgebung gespendet. Diese begleitet schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige in dieser sehr schweren Zeit.Ich möchte mich schon im Voraus bei allen Mannschaften bedanken, die mit dabei sein werden und damit dazu beitragen, etwas Gutes tuen.An den Start am 24.2.2019 in der Mittelschulturnhalle / Meitingen, gehen folgende Team´s:1. VolleyMix Augsburg eV - Augsburg2. Die Milben 05 - Milbertshofen/München3. Kesselhupfer - Amerdingen4. Zusamfrösche - Wertingen5. Blockstars - Nordendorf6. Sixxxpack Göggingen - Augsburg7. Die Knieschoner TSG Hochzoll - Augsburg8. Voltaren - Gablingen9. Hobbyvolleyballer TSV Sonthofen - Sonthofen10. Die Sprungwunder - TSG "Lechbruck" WaltershofenMücke