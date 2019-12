Eröffnung der Wintersaison bei der Skiabteilung des TSV Meitingen

Aufgrund eines Föhnsturmes konnten die Schnee-Freaks aber dann am Samstag gar nicht auf die Piste. Die Sturmpause wurde aber auch gleich effektiv genutzt, um in Gruppen die Theorie des "Bewegungssehens" aufzuarbeiten und diese dann auch gleich beim Weltcupslalom am Fernsehen anzuwenden ;). Außerdem ging es auch in die Kletterhalle, in der auch mit viel Spaß am "Hang" trainiert wurde.Am Sonntag ging es aber dann endlich auf die Piste und hier waren die Bedingungen top! Bei genialem Schnee konnten die Übungsleiter auch ihre neuen Skianzüge perfekt zum ersten mal testen. Insgesamt war es also ein geniales Ausbildungswochenende.So gut vorbereitet und motiviert freuen sich die Wintersportler schon riesig auf die anstehenden Skikurse!